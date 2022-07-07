МИД ДНР: Сирия примет участие в международном трибунале над украинскими националистами
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила о готовности Сирии войти в состав военного суда над преступниками ВСУ.
Глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в своём пресс-релизе сообщила СМИ о том, что правительство ДНР начало активную подготовку к проведению международного военного трибунала над боевиками и наёмниками ВСУ, которые совершили ряд преступлений в ходе боевых действий в отношении мирного населения.
В частности Никонорова сообщила журналистам, что в ходе её визита в САР президент Сирии Башару Асаду дал предварительное согласие на участие в военном суде над украинскими неонацистами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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