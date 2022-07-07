Рябков: Лавров не планирует встречаться с Блинкеном на Бали

Заместитель министра МИД России Сергей Рябков заявил, что в данный момент переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена не планируются.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков 7 июля сообщил, что в планах у министра иностранных дел России Сергея Лаврова в планах нет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Бали.

Последняя встреча Лаврова и Блинкена произошла 21 января 2022 года.

Западные СМИ писали, что задачей главы Госдепа США было убедить «Россию не вторгаться в Украину».

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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