Рябков: Лавров не планирует встречаться с Блинкеном на Бали
Заместитель министра МИД России Сергей Рябков заявил, что в данный момент переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена не планируются.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков 7 июля сообщил, что в планах у министра иностранных дел России Сергея Лаврова в планах нет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Бали.
Последняя встреча Лаврова и Блинкена произошла 21 января 2022 года.
Западные СМИ писали, что задачей главы Госдепа США было убедить «Россию не вторгаться в Украину».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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