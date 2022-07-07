BBC: Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании
Британское издание ВВС сообщает о скорой отставке премьера страны Джонсона.
В правительстве Великобритании готовятся кардинальные изменение, передает британское авторитетное издание ВВС.
На фоне массового ухода со своих постов британских министров, который начался несколько дней назад, премьер страны намерен "последовать их примеру".
Борис Джонсон уже в ближайшие часы покинет свой пост премьер-министра.
Отмечается, что на Даунинг стрит уже готовится заявление об этом. Напомним, что уже практически половина правительства страны ушло в отставку.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Исчезла экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, детей пришлось срочно перевезти к бабушке
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики