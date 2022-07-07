BBC: Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Британское издание ВВС сообщает о скорой отставке премьера страны Джонсона.

В правительстве Великобритании готовятся кардинальные изменение, передает британское авторитетное издание ВВС.

На фоне массового ухода со своих постов британских министров, который начался несколько дней назад, премьер страны намерен "последовать их примеру".

Борис Джонсон уже в ближайшие часы покинет свой пост премьер-министра.

Отмечается, что на Даунинг стрит уже готовится заявление об этом. Напомним, что уже практически половина правительства страны ушло в отставку.