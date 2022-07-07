Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку на фоне волны увольнений представителей его правительства.
В четверг, 7 июля 2022 года, телеканал ITV сообщил, что Борис Джонсон принял решение покинуть пост премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании, в связи с многочисленными увольнениями британских министров и чиновников.
На Даунинг-стрит сообщили, что экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон в течение дня выступит в официальным обращением к британскому народу по поводу своего отстранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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