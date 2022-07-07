Sky News: Борис Джонсон сегодня покинет пост премьера Великобритании
Британский источник Sky передает о том, что британский премьер-министр уйдет со своего поста.
Британский телевизионный канал Sky News пишет о скорой отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона на фоне массового ухода членов правительства.
За последние три дня в отставку ушла половина от всего правительства страны и даже заместитель главы консервативной партии.
Аналогичную информацию предоставляет и британское авторитетное издание ВВС.
Оно пишет, что в руководстве страны уже готовят заявление об отставке Бориса Джонсона. Оно должно быть сделано уже сегодня, 7 июля.
Опубликовано: Николай Скира
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