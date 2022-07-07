Sky News: Борис Джонсон сегодня покинет пост премьера Великобритании

Британский источник Sky передает о том, что британский премьер-министр уйдет со своего поста.

Британский телевизионный канал Sky News пишет о скорой отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона на фоне массового ухода членов правительства.

За последние три дня в отставку ушла половина от всего правительства страны и даже заместитель главы консервативной партии.

Аналогичную информацию предоставляет и британское авторитетное издание ВВС.

Оно пишет, что в руководстве страны уже готовят заявление об отставке Бориса Джонсона. Оно должно быть сделано уже сегодня, 7 июля.