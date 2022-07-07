Guardian: Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до октября

Газета The Guardian утверждает, что Борис Джонсон согласился покинуть пост премьер-министра Великобритании не раньше октября.

Утром 7 июля зарубежная газета Guardian сообщила, что после продолжительных прений с Кабинетом Министров Британии Борис Джонсон дал согласие на собственное увольнение с государственного поста, однако отметил, что останется премьер-министром страны до наступления октября.

По словам Бориса Джонсона, он готов покинуть свою должность лишь после проведения новых выборов на пост главы консервативной партии Великобритании.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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