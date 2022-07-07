ВКС РФ нанесли удар по острову Змеиный при попытке ВСУ поднять там флаг Украины
Российские самолёты нанесли ракетный удар по Змеиному после того, как ВСУ установили на нём флаг Украины.
7 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что украинские войска из-за поражения на Донбассе около пяти утра по московскому времени приплыли на остров Змеиный посредством лодки, где установили флаг Украины, записав сам процесса установки флага на видео.
Сразу же после этого самолёты воздушно-космических сил России нанесли ракетный удар по Змеиному, ликвидировав часть солдат армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Исчезла экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, детей пришлось срочно перевезти к бабушке
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики