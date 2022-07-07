Sky News: Борис Джонсон сегодня обратится к британцам и объявит о своей отставке
Премьер-министр Великобритании сегодня выступит с обращением к нации и сделает важное заявление.
В эфире британского телевизионного канала Sky News сообщили о том, что премьер-министр страны Борис Джонсон сегодня выступит с обращением к нации.
Ссылаясь на источник из правительства страны ведущие рассказали о готовящейся отставке главы британского правительства.
Такую же информацию обнародовал другой авторитетный британский источник - ВВС.
Сообщается, что уже сегодня будет объявлено об уходе Бориса Джонсона со своего поста на фоне массового "исхода" министров.
За последние двое суток сразу шесть министров ушли со своих постов, также ушел и замглавы консервативной партии.
Опубликовано: Николай Скира
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