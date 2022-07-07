Sky News: Борис Джонсон сегодня обратится к британцам и объявит о своей отставке

Премьер-министр Великобритании сегодня выступит с обращением к нации и сделает важное заявление.

В эфире британского телевизионного канала Sky News сообщили о том, что премьер-министр страны Борис Джонсон сегодня выступит с обращением к нации.

Ссылаясь на источник из правительства страны ведущие рассказали о готовящейся отставке главы британского правительства.

Такую же информацию обнародовал другой авторитетный британский источник - ВВС.

Сообщается, что уже сегодня будет объявлено об уходе Бориса Джонсона со своего поста на фоне массового "исхода" министров.

За последние двое суток сразу шесть министров ушли со своих постов, также ушел и замглавы консервативной партии.