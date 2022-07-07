Посольство Великобритании в Москве отказалось «переезжать» на площадь ЛНР
Британское посольство в России сообщило, что считает верным свой прежний адрес, который был переименовал в площадь ЛНР по приказу Сергея Собянина.
7 июля пресс-служба посольства Великобритании в Москве сообщила, что ведомство до сих пор считает корректным свой прежний адрес, который звучит как Смоленская набережная, 10. Вместе с тем благодаря указу мэра Москвы Сергея Собянина технически адрес посольства Великобритании в столице РФ изменён на площадь Луганской Народной республики, 1.
В посольстве Великобритании сообщили, что их верный адрес указан на официальном сайте ведомства, где написано прежнее наименование улицы и дома здания посольства Британии в Москве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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