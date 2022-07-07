Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне

Россия предотвратила несколько терактов, которые готовили националисты в Херсоне.

Вооруженные силы Российской Федерации предотвратили серию терактов, которые готовились в Херсоне, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Теракты должны были осуществить силы специальных операций Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

Также отмечается, что имена заказчиков терактов, а также их исполнителей уже известный российским спецслужбам.

"Российскими военными предотвращена серия террористических актов в Херсоне Их исполнителями должна была стать законспирированная диверсионно-разведывательная группа сил специальных операций (ССО - ред.) Украины. Имена исполнителей и заказчиков уже известны", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что это уже не первый случай предотвращения терактов на занятых российскими войсками территорией.