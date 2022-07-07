У Маска родились близнецы в тайне от посторонних глаз

Илон Маск снова стал отцом. У счастливого папаши родились близнецы. Дети родились ещё в 2021 году, но знаменитый миллиардер тщательно скрывал радостное событие.

У Илона Маска и ведущего менеджера компании Neuralink, которую основал миллиардер, Шивон Зилис в 2021 году родились близнецы в тайне ото всех. Об этом заявляет инсайдер, опираясь на судебные документы, попавшие в его руки.

Получается, что у самого богатого человека на планете Земля уже 9 детей. У Илона Маска родилось 5 детей в первом браке с писательницей из Канады Джастин Уилсон и 2 от канадской исполнительницы Граймс.

Business Insider утверждает, что в апреле текущего года Маск и Зилис подали прошение по поводу изменения имен малышей таким образом, чтобы частью 2-ого имени близнецов стали фамилии папы и мамы. Просьба была удовлетворена судебной инстанцией в Техасе.

К слову, Шивон Зилис - директор по операциям и специализированным проектам Neuralink.

В конце лета прошлого года топ-менеджер купила в городе Остин штата Техас особняк, стоимость которого равна более чем 4 000 000 долларам. Адрес этой жилой площади также значится в судебной документации.

Ранее стало известно, что сын Илона Маска Ксавье, достигший совершеннолетия, в официальном порядке стал девушкой Вивиан Дженна Уилсон. Молодой человек подал ходатайство в суд о смене пола и имени, которое было вскоре удовлетворено.