Минобороны России официально объявило о паузе в боях на Украине

Министерство обороны России сообщает, что боевые действия на территории украинского государства будут временно остановлены.

7 июля Министерство обороны России официально объявило паузу в боевых действиях на Украине, сообщив, что добившиеся успеха в спецоперации подразделения ВС РФ обязаны отдохнуть и восполнить свои силы для дальнейшего участия в оперативных мероприятиях.

По данным Минобороны, во время отдыха российские войска смогут пообщаться со своими родственниками, получить долгожданные письма и посылки.