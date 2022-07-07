Минобороны России официально объявило о паузе в боях на Украине

Министерство обороны России сообщает, что боевые действия на территории украинского государства будут временно остановлены.

7 июля Министерство обороны России официально объявило паузу в боевых действиях на Украине, сообщив, что добившиеся успеха в спецоперации подразделения ВС РФ обязаны отдохнуть и восполнить свои силы для дальнейшего участия в оперативных мероприятиях.

По данным Минобороны, во время отдыха российские войска смогут пообщаться со своими родственниками, получить долгожданные письма и посылки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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