Минобороны России официально объявило о паузе в боях на Украине
Министерство обороны России сообщает, что боевые действия на территории украинского государства будут временно остановлены.
7 июля Министерство обороны России официально объявило паузу в боевых действиях на Украине, сообщив, что добившиеся успеха в спецоперации подразделения ВС РФ обязаны отдохнуть и восполнить свои силы для дальнейшего участия в оперативных мероприятиях.
По данным Минобороны, во время отдыха российские войска смогут пообщаться со своими родственниками, получить долгожданные письма и посылки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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