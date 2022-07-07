Le Figaro: Макрон утратил доверие Франции после слива разговора с Путиным

Издание Le Figaro сообщило об утрате доверия жителей Франции к собственному президенту Эммануэлю Макрону.

Французская газета Le Figaro собрала комментарии французов, отреагировавших на решение Эммануэля Макрона обнародовать фрагменты приватных телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые записывались местными журналистами, находившимися в Елисейском дворце.

По мнению пользователей новостного портала Le Figaro, после подобного недипломатического жеста со стороны Эммануэля Макрона народ Франции прекратил доверять своему президенту.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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