Le Figaro: Макрон утратил доверие Франции после слива разговора с Путиным
Издание Le Figaro сообщило об утрате доверия жителей Франции к собственному президенту Эммануэлю Макрону.
Французская газета Le Figaro собрала комментарии французов, отреагировавших на решение Эммануэля Макрона обнародовать фрагменты приватных телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые записывались местными журналистами, находившимися в Елисейском дворце.
По мнению пользователей новостного портала Le Figaro, после подобного недипломатического жеста со стороны Эммануэля Макрона народ Франции прекратил доверять своему президенту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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