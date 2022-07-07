Лайма Вайкуле находится в тяжёлом состоянии: у певицы случился рецидив онкологии

Известная исполнительница Лайма Вайкуле борется с онкологическим заболеванием вот уже много лет. Сейчас певица находится в тяжёлом состоянии, так как у неё случился рецидив.

Долгое время исчезнувшая с поля зрения исполнительница Лайма Вайкуле не раскрывала общественности информацию, что серьёзно больна. Знаменитость поразило онкологическое заболевание.

Звезда эстрады проходила лечение в штатах, добившись устойчивой ремиссии. К сожалению, совсем недавно появились сведения, что у знаменитости случился рецидив, и в настоящее время Вайкуле находится в тяжелом состоянии.

Сегодня артистка находится в Латвии и скрывается от посторонних глаз. Рядом с ней пребывает её близкая подруга и коллега по сцене Алла Борисовна Пугачёва. На связь со своими фанатами Лайма Вайкуле не выходит.

Телеграм-канал "НеМалахов" сообщает:

Певица находится в Юрмале в очень тяжелом состоянии. Артистка прячется ото всех.

Ранее сообщалось, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, переносится на 2023 год. Организаторы события объясняют перенос проводимой спецоперацией России в Украине.

В связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в фестивале.

В публикации поясняется, что участники сопровождающей Вайкуле группы в большинстве своём проживают не в Латвии.

Ранее в Laima Rendezvous принимали участие россияне, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава. Основным языком мероприятия всегда был русский.

Вайкуле заявляет, что в данное время считает проведение праздника неэтичным.

В 2020 - 2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.