Минобороны РФ: российская армия нанесла удар по острову Змеиный при попытке поставить украинский флаг
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что при попытке поставить украинский слан на острове Змеиный, российская армия нанесла удар по территории.
Оборонное ведомство России уточнило, что ВСУ приняли попытку «символической доставки украинского флага» на остров Змеиный в ночь на 7 июля 2022 года. Около 5 утра военные высадились на остров на моторной лодки и сфотографировались с флагом.
Самолет ВКС РФ немедленно пенс удар «высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате чего часть украинских военных была уничтожена». Ведомство уточняет, что оставшиеся в живых ВСУ убежали в направление пригорода Приморского Одесской области.
Российские военные покинули остров Змеиный 30 июня 2022 года. В Министерстве обороны России сообщили, что это было сделано «в качестве шага доброй воли». Уточнялось, ВС РФ предварительно выполнили все поставленные задачи на данный территории.
В Минобороны РФ подчеркнули, что решение вывести российский военный гарнизон со Змеиного не позволит украинскому правительству «спекулировать на теме продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за контроля над северо-западной частью Черного моря».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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