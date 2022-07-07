Кадыров показал вторую серию юмористического шоу с Зеленским в плену

Рамзан Кадыров обнародовал вторую серию шоу о том, как Владимир Зеленский попал в плен к российским военным.

7 июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обнародовал вторую часть видеозаписи, на которой похожий на Владимира Зеленского актёр доставлен с конвоем в Чечню, где заявляет, что хотел бы стать часовым в полку "Ахмат".

В ответ Кадыров сообщил, что полк "Ахмат" полностью укомплектован и советует актёру, играющего Зеленского, попытаться стать часовым НАТО, попутно называя его предателем.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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