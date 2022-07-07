Захарова: Джонсон уволен с поста премьера Британии за попытки разрушить Россию

Мария Захарова утверждает, что причиной отставки Бориса Джонсона являются его стремления разрушить Россию.

В четверг днём представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что причиной ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании стали его безуспешные попытки разрушить Россию. При этом Захарова заявила, российское государство нельзя уничтожить, но можно сломать о него зубы.

Также Мария Захарова выразила уверенность, что произошедшая отставка Джонсона является ответом на то, что ранее он оставил в беде Терезу Мэй, которая ушла в отставку после ситуации с отравлением семьи Скрипалей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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