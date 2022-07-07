Песков признал, что в России не любят Бориса Джонсона

Дмитрий Песков сообщил о причинах, по которой в России не любят британского политика Бориса Джонсона.

7 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в России не любят Бориса Джонсона, поскольку уже бывший британский премьер-министр сам очень не любит Россию.

Напомним, что сегодня днём стало известно об увольнении Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в связи с утратой доверия к нему Кабмина. Экс-президент России Дмитрий Медведев полагает, что после отставки Джонсона следует ожидать увольнения Олафа Шольца и Анджея Дуды.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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