Песков заявил, что Россия не любит Бориса Джонсона
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении России к Борису Джонсону.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке премьера Бориса Джонсона.
По словам Пескова, Борис Джонсон не самым лучшим образом относился к Российской Федерации.
При этом, отмечает Песков, Россия также не очень любит главу правительства Великобритании.
"Джонсон очень не любит РФ, мы его тоже", - приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Опубликовано: Николай Скира
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