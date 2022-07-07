Песков заявил, что Россия не любит Бориса Джонсона

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении России к Борису Джонсону.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке премьера Бориса Джонсона.

По словам Пескова, Борис Джонсон не самым лучшим образом относился к Российской Федерации.

При этом, отмечает Песков, Россия также не очень любит главу правительства Великобритании.

"Джонсон очень не любит РФ, мы его тоже", - приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.