Песков заявил, что Россия не любит Бориса Джонсона

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении России к Борису Джонсону.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке премьера Бориса Джонсона.

По словам Пескова, Борис Джонсон не самым лучшим образом относился к Российской Федерации.

При этом, отмечает Песков, Россия также не очень любит главу правительства Великобритании.

"Джонсон очень не любит РФ, мы его тоже", - приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Опубликовано: Николай Скира

 

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