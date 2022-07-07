В Европе началась «газовая паника»: стоимость топлива перевалила $1900 за одну тыс. кубометров

Биржевая цена газа на ICE Futures перевалила за $1900 за одну тыс. кубометров. При этом стоимость фьючерсов на август на хабе TTF поднялась в цене сразу на 5% и достигла $1922,85 за одну тыс. кубометров.

На пике торгов цена на газ поднималась до $1962,97 за одну тыс. кубометров.В последний раз выше отметки $1900 за одну тыс. кубометров цена газа в Европе поднималась 9 марта 2022 года, однако тогда быстро стабилизировалась из-за мер, принятых властями. Сегодня ситуация складывается по-другому.

Несмотря на возобновление добычи в некоторых месторождениях Норвегии, рабочие нефтегазового сектора продолжают бастовать (забастовка началась в ночь на 5 июля 2022 года). С самого начала протестов цена на газ превысила за $1800 одну тысячу кубометров.

К панике добавилась информация о плановом уходе на перерыв «Северного потока» с 11 июля 2022 года. Власти европейских стран заявляют, что причин для паники нет, однако в Германии уже начали отключать горячую воду и освещение по расписанию, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке экстренного плана на случай отключения от поставок российского газа.

Ситуация на биржевых площадках создает дополнительные причины для волнения, а правительства стран ЕС не могут контролировать рост цен. Эксперты полагают, что в ближайшие несколько недель европейская экономика войдет в рецессию.