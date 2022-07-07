В Европе началась «газовая паника»: стоимость топлива перевалила $1900 за одну тыс. кубометров
Биржевая цена газа на ICE Futures перевалила за $1900 за одну тыс. кубометров. При этом стоимость фьючерсов на август на хабе TTF поднялась в цене сразу на 5% и достигла $1922,85 за одну тыс. кубометров.
На пике торгов цена на газ поднималась до $1962,97 за одну тыс. кубометров.В последний раз выше отметки $1900 за одну тыс. кубометров цена газа в Европе поднималась 9 марта 2022 года, однако тогда быстро стабилизировалась из-за мер, принятых властями. Сегодня ситуация складывается по-другому.
Несмотря на возобновление добычи в некоторых месторождениях Норвегии, рабочие нефтегазового сектора продолжают бастовать (забастовка началась в ночь на 5 июля 2022 года). С самого начала протестов цена на газ превысила за $1800 одну тысячу кубометров.
К панике добавилась информация о плановом уходе на перерыв «Северного потока» с 11 июля 2022 года. Власти европейских стран заявляют, что причин для паники нет, однако в Германии уже начали отключать горячую воду и освещение по расписанию, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке экстренного плана на случай отключения от поставок российского газа.
Ситуация на биржевых площадках создает дополнительные причины для волнения, а правительства стран ЕС не могут контролировать рост цен. Эксперты полагают, что в ближайшие несколько недель европейская экономика войдет в рецессию.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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