Минобороны РФ: нацбатальон «Кракен» отказался выполнять приказ Генштаба ВСУ
Министерство обороны России сообщило об отказе украинского нацбатальона "Кракен" выполнять приказы собственного командования.
7 июля пресс-служба Минобороны России уведомила, что 226-ой украинский нацбатальон "Кракен" проигнорировал приказ Генерального штаба ВСУ, отказавшись переходить в подчинение полка "Соледар" и перемечаться с харьковского направления на соледарское.
Примечательно, что по данным Министерства обороны РФ, с начала спецоперации на Украине российская артиллерия и ракеты ВКС ликвидировали порядка 2500 украинских солдат возле Соледара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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