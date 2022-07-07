Минобороны РФ: нацбатальон «Кракен» отказался выполнять приказ Генштаба ВСУ

Министерство обороны России сообщило об отказе украинского нацбатальона "Кракен" выполнять приказы собственного командования.

7 июля пресс-служба Минобороны России уведомила, что 226-ой украинский нацбатальон "Кракен" проигнорировал приказ Генерального штаба ВСУ, отказавшись переходить в подчинение полка "Соледар" и перемечаться с харьковского направления на соледарское.

Примечательно, что по данным Министерства обороны РФ, с начала спецоперации на Украине российская артиллерия и ракеты ВКС ликвидировали порядка 2500 украинских солдат возле Соледара.