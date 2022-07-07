Лавров считает, что звёзды, которые не нашли заработок за границей, начнут возвращаться

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что покинувшие страну знаменитости, которые не нашли заработок за рубежом, постепенно "начнут переобуваться".

Известный в России музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что известные личности, покинувшие государство после начала спецоперации и не нашедшие себе дела на Западе, постепенно станут "переобуваться".

Так высказался продюсер об исполнителях, которым запрещено пересекать границу РФ в течение полувека, в одном из последних своих интервью.

Лавров уверен, что табу не влияет ни на что, так как если народу исполнитель по душе, то он обязательно вернётся в страну. Запреты, по опыту, не способны привести ни к чему хорошему.

Продюсер отметил, что понять причины, по которым уехали звёзды, нельзя. Жизнь обязательно продиктует свой порядок вещей.

На мой взгляд, когда они поймут, что в том мире, который они для себя выбрали, они не найдут себе применения и точек соприкосновения, естественно, они начнут постепенно переобуваться, как это часто бывает.

Музыкальный деятель уверен, что российский шоу-бизнес обойдётся без некоторых артистов.

Ранее известный российский композитор и певец Юрий Лоза высказал своё мнение по поводу покинувших Россию звёзд.

Они уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши. Человек уехал, принял другую мораль, другой образ жизни, живет в стране с совершенно другим языком, другими отношениями, другой конституцией, какое отношение он имеет к нам? Тем, что он родился в России?

Лоза уверен, что знаменитости, покинувшие РФ, россиянами считаться не могут.