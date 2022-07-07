Крутой объяснил, почему Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении"

Известный российский композитор Игорь Крутой пояснил отказ от участия РФ в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".

В Академии Игоря Крутого сообщили об отказе России отправлять участника на "Детское Евровидение", пояснив причины. До этого года Крутой выступал в качестве организатора национального отбора на это международное детское песенное состязание.

В организации заявили, что пока российское государство не будет принимать участие только в 2022-м году.

Данное решение было вынесено из-за выхода Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза, который и занимается проведением данного конкурса.

Напомним, что от участия во "взрослом аналоге" конкурса России было отказано.

В "Евровидении 2022" победил украинский музыкальный коллектив. После мероприятия организаторы объявили, что украинская сторона не сможет провести песенное состязание в будущем году.

Представители Великобритании, занявшее 2-ое призовое место на "Евровидении", сообщили, что готовы провести мероприятие у себя. В настоящее время это государство рассматривается как главный претендент.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение по поводу переноса конкурса из Украины, назвав подобные манипуляции "издевательством над жителями победившей страны".