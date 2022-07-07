Крутой объяснил, почему Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении"
Известный российский композитор Игорь Крутой пояснил отказ от участия РФ в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".
В Академии Игоря Крутого сообщили об отказе России отправлять участника на "Детское Евровидение", пояснив причины. До этого года Крутой выступал в качестве организатора национального отбора на это международное детское песенное состязание.
В организации заявили, что пока российское государство не будет принимать участие только в 2022-м году.
Данное решение было вынесено из-за выхода Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза, который и занимается проведением данного конкурса.
Напомним, что от участия во "взрослом аналоге" конкурса России было отказано.
В "Евровидении 2022" победил украинский музыкальный коллектив. После мероприятия организаторы объявили, что украинская сторона не сможет провести песенное состязание в будущем году.
Представители Великобритании, занявшее 2-ое призовое место на "Евровидении", сообщили, что готовы провести мероприятие у себя. В настоящее время это государство рассматривается как главный претендент.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение по поводу переноса конкурса из Украины, назвав подобные манипуляции "издевательством над жителями победившей страны".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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