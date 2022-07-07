Песков: Путин не планирует уходить

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уходи Путина в отпуск.

Глава пресс-службы Кремля Песков высказался о том, собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин уходить на отдых.

По словам представителя Кремля, российский президент не намерен отправляться в полноценный отпуск.

"Путин не планирует уходить на полноценные "каникулы", - приводит слова Пескова информационное агентство ТАСС.

Также Песков отмечает, что на данный момент российский президент не планирует рабочую поездку в Калининград.