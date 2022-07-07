Экономист Рубини: американский фондовый рынок обвалится на 50%

Известный профессор, экономист Нуриэль Рубини заявил, что американский фондовый рынок в скором времени обвалиться на 50%. Напомним, именно Рубини с точностью предсказал кризис 2008 года.

Нуриэль Рубини не первый экономит, который заявляет о скором обвале рынка США. Подобные заявления делила владельцы крупнейшего американского и мирового бизнеса. Так, Марк Цукерберг и Илон Маск несколько раз предупреждали американские власти о рецессии.

На это указывают фондовые индексы, которые опустились ниже минимальных значений 2020 пандемийного года. При этом инвесторы не пытаются сохранить, а напротив распродают свои активы (акции), все также опасаясь, что экономика США в скором времени войдет в рецессию.

Рубини указывает, что поводов для тревоги более чем достаточно. Так, Федеральная резервная система США, которая выполняет роль центрального банка, поднимает ставки пытаясь обуздать инфляцию, а стоимость топлива и некоторых других товаров продолжает расти (галлон бензина в США стоит более 5 долларов).

Кроме того, на падение рынка США показывает и «основной» индекс для многих инвесторов S&P 500 — за 2022 год он просел более, чем на 20%. Рубини считает, что это только начало, потому что к концу года мы увидим реальные показатели сжатия экономики. По его словам, скорее всего рынок США обвалиться на 50%.