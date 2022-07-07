Борис Джонсон подал в отставку: кто будет следующий премьер-министр

В Великобритании настали большие перемены в парламенте. Борис Джонсон сегодня собирается объявить об отставке.

Источник на Даунинг-стрит, 10 подтвердил Fox News, что ожидается, что Джонсон объявит о своей отставке во второй половине дня по лондонскому времени.

Многие люди, включая его последние два назначения в кабинет министров, призывали его уйти в отставку на фоне скандалов с этикой, и десятки министров и чиновников в его консервативном правительстве подали в отставку на этой неделе.

Глава британского казначейства Надхим Захави - один из ближайших союзников Джонсона - посоветовал ему уйти в отставку в четверг на благо страны всего через два дня после того, как он был назначен премьер-министром.

"Премьер-министр: Это неприемлемо, и будет только хуже: для вас, для Консервативной партии и, самое главное, для всей страны", - сказал Захави в письме Джонсону. "Ты должен поступить правильно и уйти сейчас".

Средства массовой информации собираются возле Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, четверг, 7 июля 2022 года. Премьер-министр Борис Джонсон согласился уйти в отставку, объявила его канцелярия в четверг, положив конец беспрецедентному политическому кризису по поводу его будущего, который парализовал британское правительство.

Захави также был назначен после того, как его предшественник ушел в отставку.

К четвергу пять министров кабинета подали в отставку, и более 50 чиновников подали в отставку за последние два дня после последнего скандала. Джонсона обвиняют во лжи о том, что он не знал о ложных обвинениях против человека, которого он назначил высокопоставленным правительственным министром.

Самый крупный скандал Джонсона, Partygate, подорвал доверие к нему избирателей во время пандемии коронавируса. Джонсон был среди членов партии, которые посещали вечеринки на Даунинг-стрит, 10 и в других местах, в то время как ограничения по состоянию здоровья запрещали собрания для обычных граждан.