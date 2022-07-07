Минобороны РФ: Российские войска обстреляли националистов на острове Змеиный

Министерство обороны Российской Федерации информирует о событиях спецоперации в Украине.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по острову Змеиный, который недавно был оставлен российской армией.

Отмечается, что на него высадились несколько военнослужащих армии Украины, что и стало причиной для удара.

"Нанесен удар по острову Змеиный, на который высадились несколько украинских военных", - передает заявление Минобороны российской издание "Интерфакс".

Напомним, что украинские военные были выбиты с острова в первые дни конфликта, а затем туда прибыли ВС России.

Вооруженные силы Украины ни раз наносили ракетные удары по острову. Затем Россия объявила об отводе солдат с территории.