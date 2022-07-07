Минобороны РФ: Российские войска обстреляли националистов на острове Змеиный
Министерство обороны Российской Федерации информирует о событиях спецоперации в Украине.
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по острову Змеиный, который недавно был оставлен российской армией.
Отмечается, что на него высадились несколько военнослужащих армии Украины, что и стало причиной для удара.
"Нанесен удар по острову Змеиный, на который высадились несколько украинских военных", - передает заявление Минобороны российской издание "Интерфакс".
Напомним, что украинские военные были выбиты с острова в первые дни конфликта, а затем туда прибыли ВС России.
Вооруженные силы Украины ни раз наносили ракетные удары по острову. Затем Россия объявила об отводе солдат с территории.
Опубликовано: Николай Скира
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