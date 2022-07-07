Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29 над ДНР

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над территорией Донецкой народной республики (ДНР) были сбиты два боевых самолета Су-25 и МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины.

В районе населенного пункта Адамовка российские истребители Су-35С сбили два самолета Военно-воздушных сил Украины — один МиГ-29 и один Су-25. Они пролетали над территорией Донецкой народной республики, при этом МиГ-29 был сбит уже над подконтрольной Киевом территории.

За минувшие сутки российские ПВО также сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях Украины. Для ликвидации БПЛА российские военные использовали специальное вооружение.

По сообщению Минобороны РФ военные перехватили шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» в районе городов Скадовск и Новая Каховка Херсонской области, а также населенного пункта Грушевка Харьковской области.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударах по острову Змеиный при попытке «символической установки украинского флага». Сообщалось, что при ударе было уничтожено несколько украинских военных, а оставшиеся в живых скрылись в направлении Одесской области.