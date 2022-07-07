The Sun: Джонсон позвонил королеве Елизавете II и сообщил о планах отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II и сообщил, что планирует сообщить о своей отставки в ближайшем заявлении.

По сообщению авторитетного издания The Sun, британский премьер действительно намерен уйти с поста. Он позвонил королеве Великобритании Елизавете II и сообщил о намерении сообщить об этом в ближайшем заявлении. Ранее о планируемом «громком заявлении» британского премьера сообщил телеканал Sky News.

По его информации, Борис Джонсон намерен уйти с поста премьер-министра Великобритании и сделает публичное заявление об этом в районе 14:00 по московскому времени. Информацию также подтвердили BBC и The Times.

Такое решение может быть принято на фоне растущего недоверия к британскому правительству. Так, на прошлой неделе свои посты по этой причине покинули несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министры и секретари правительства.

Кроме того, британского премьера призывают уйти и знаменитости. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала в своем Twitteк о том, что «не стоит копать дальше, когда твоя лопата плавится от земного ядра» и прикрепила к посту хештег JohnsonMustGo.