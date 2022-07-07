ВСК России ликвидировали солдат ВСУ на острове Змеиный

ВКС РФ ракетным ударом нарушили планы украинской армии установить флаг на острове Змеиный.

В четверг, 7 июля 2022 года, Министерство обороны в своём Telegram-канале сообщили, что воздушно-космические силы успешно ликвидировали группу украинских боевиков на острове Змеиный.

Сообщается, что украинские националисты приплыли на остров, чтобы установить на поверхности сброшенный ранее с вертолёта флаг Украины, но самолёты армии России пресекли их попытку посредством ракетного удара во время фотосессии боевиков ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 