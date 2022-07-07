ВСК России ликвидировали солдат ВСУ на острове Змеиный
ВКС РФ ракетным ударом нарушили планы украинской армии установить флаг на острове Змеиный.
В четверг, 7 июля 2022 года, Министерство обороны в своём Telegram-канале сообщили, что воздушно-космические силы успешно ликвидировали группу украинских боевиков на острове Змеиный.
Сообщается, что украинские националисты приплыли на остров, чтобы установить на поверхности сброшенный ранее с вертолёта флаг Украины, но самолёты армии России пресекли их попытку посредством ракетного удара во время фотосессии боевиков ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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