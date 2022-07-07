Брэд Питт страдает прозопагнозией, из -за которой не может различать лица

Знаменитый актёр Голливуда Брэд Питт сообщил, что страдает серьёзным заболеванием - прозопагнозией, которая провоцирует неспособность распознавать лица.

Знаменитый актёр Брэд Питт пожаловался, что не может распознавать лица людей из-за болезни, поразившей его, прозопагнозии.

Прозопагнозия, или лицевая агнозия - расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.

О недуге оскароносный актер рассказал в одном из последних своих интервью.

Звезда мирового экрана пожаловался, что ему стоит невероятных усилий запомнить лица окружающих, но у него ничего не выходит. Знаменитость считает, что по этой причине окружающие называют его "недосягаемым и погруженным в себя".

Питт признался, что официально такой диагноз не подтверждён, и ему не верят люди.

Никто мне не верит.

Первый раз о прозопагнозии мировая знаменитость рассказал еще в 2013 году. Тогда Пит рассказывал, что время от времени ему дают описание внешности окружающих, чтобы ему было легче ориентироваться.

В конце июня голливудский актёр говорил о том, что очень устал и вскоре оставит карьеру в кино.

Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании.

Мировая знаменитость уверен, что сейчас последний семестр или триместр его кинокарьеры.