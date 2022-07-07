The Sun: Борис Джонсон сообщил королеве о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил королеве о намерении уйти в отставку.
Британский таблоид The Sun сообщает, что премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил королеве Елизавете II о намерении уйти в отставку.
"Джонсон позвонил королеве Елизавете II и сообщил о планах отставки — The Sun", - говорится в телеграм-канале РБК.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон сегодня покинет пост главы британского правительства.
Такая информация появилась в эфире британского телеканала Sky News, а также в сетях авторитетного издания ВВС.
Опубликовано: Николай Скира
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