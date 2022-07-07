Борис Джонсон официально объявил об уходе с поста премьер-министра Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе со своей должности.
Только что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил у своей резиденции на Даунинг стрит перед представителями мировых СМИ.
Действующий глава правительства Соединенного Королевства объявил, что покидает занимаемый пост главы правительства.
Также известный британский таблоид The Sun уверяет, что он уже позвонил королеве Елизавете и сообщил ей о своем решении.
"Джонсон объявил об уходе с поста премьера и лидера Консервативной партии", - передает РБК.
При этом отмечается, что он продолжит исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выбора нового.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Подушка из гречки: лучшее спасение для хорошего сна и здоровой шеи
Подушки из гречневой крупы, также называемые подушками Собакава, использовались в Японии на протяжении многих веков. Они наполнены гречневой шелухой, которая пружинит под давлением, обеспечивая тем самым прочную и плавную поддержку вашей головы и шеи.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев поручил наладить транзит нефти из Казахстана в обход России
Володин заявил, что обстрелы Курска и Белгорода велись по приказу Бориса Джонсона
Кадыров анонсировал наступление ВС РФ на Киев для ликвидации боевиков из Чечни
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что рада отставке Джонсона
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»