Борис Джонсон официально объявил об уходе с поста премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе со своей должности.

Только что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил у своей резиденции на Даунинг стрит перед представителями мировых СМИ.

Действующий глава правительства Соединенного Королевства объявил, что покидает занимаемый пост главы правительства.

Также известный британский таблоид The Sun уверяет, что он уже позвонил королеве Елизавете и сообщил ей о своем решении.

"Джонсон объявил об уходе с поста премьера и лидера Консервативной партии", - передает РБК.

При этом отмечается, что он продолжит исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выбора нового.