Борис Джонсон обратился к британцам и объявил о своей отставке
Борис Джонсон выступил перед представителями СМИ и сообщил об уходе со своего поста.
Только что у своей резиденции на Даунинг стрит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам страны.
Во время своего выступления перед журналистами мировых и британских средств массовой информации он публично заявил о своей отставке.
При этом отмечается, что он будет и дальше исполнять обязанности главы консервативной партии и правительства до избрания новых.
"Я буду оставаться у власти до избрания нового лидера партии и премьера", - передает русская служба ВВС.
Также известно, что он позвонил королеве Великобритании Елизавете и сообщил о своей отставке.
Опубликовано: Николай Скира
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