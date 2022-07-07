Борис Джонсон обратился к британцам и объявил о своей отставке

Борис Джонсон выступил перед представителями СМИ и сообщил об уходе со своего поста.

Только что у своей резиденции на Даунинг стрит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам страны.

Во время своего выступления перед журналистами мировых и британских средств массовой информации он публично заявил о своей отставке.

При этом отмечается, что он будет и дальше исполнять обязанности главы консервативной партии и правительства до избрания новых.

"Я буду оставаться у власти до избрания нового лидера партии и премьера", - передает русская служба ВВС.

Также известно, что он позвонил королеве Великобритании Елизавете и сообщил о своей отставке.

Опубликовано: Николай Скира

 

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