МИД Великобритании: Борис Джонсон принял правильное решение, уйдя в отставку
Глава британского МИДа Лиз Трасс поддержала решение Бориса Джонсона по уходу в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
7 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была вынуждена прервать рабочую поездку на саммит G20 в Индонезии, узнав новости о том, что Борис Джонсон принял решение покинуть пост британского премьер-министра и лидера местной консервативной партии.
По словам Трасс, она расценивает решение Бориса Джонсона как единственно правильное и полностью поддерживает его стремление уйти из большой политики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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