МИД Великобритании: Борис Джонсон принял правильное решение, уйдя в отставку

Глава британского МИДа Лиз Трасс поддержала решение Бориса Джонсона по уходу в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

7 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была вынуждена прервать рабочую поездку на саммит G20 в Индонезии, узнав новости о том, что Борис Джонсон принял решение покинуть пост британского премьер-министра и лидера местной консервативной партии.

По словам Трасс, она расценивает решение Бориса Джонсона как единственно правильное и полностью поддерживает его стремление уйти из большой политики.