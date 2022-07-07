Володин: Борис Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска

Вячеслав Володин сообщил, что Джонсон несёт ответственность за обстрелы таких российских городов как Курск и Белгород.

Спикер российской Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал оценку уходу в отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона, назвав его "клоуном" и идеологом войны Украины с Россией до последнего украинца, способного держать в руках оружие.

Также Володин сообщил, что именно Борис Джонсон и его военизированная антироссийская риторика являются причиной обстрела Курска и Белгорода солдатами армии Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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