МИД Британии заявило об отставке премьер-министра Бориса Джонсона
В Министерстве иностранных дел Великобритании одобрили решение Бориса Джонсона об отставке.
Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Глава Британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс одобрила решение Джонсона уйти с поста главы правительства.
По ее словам, данное решение стало единственным правильным. Также она заявила, что поддерживает его выбор.
"Он принял правильное решение", - приводит Британский МИД слова главы ведомства.
О решении уйти в отставку Борис Джонсон объявил сегодня, выступая перед журналистами у своей резиденции.
Опубликовано: Николай Скира
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