МИД Британии заявило об отставке премьер-министра Бориса Джонсона

В Министерстве иностранных дел Великобритании одобрили решение Бориса Джонсона об отставке.

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Глава Британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс одобрила решение Джонсона уйти с поста главы правительства.

По ее словам, данное решение стало единственным правильным. Также она заявила, что поддерживает его выбор.

"Он принял правильное решение", - приводит Британский МИД слова главы ведомства.

О решении уйти в отставку Борис Джонсон объявил сегодня, выступая перед журналистами у своей резиденции.

Опубликовано: Николай Скира

 

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