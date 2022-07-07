Нацбатальон «Кракен» отказался выполнять приказ ВСУ о возвращении в Покровское
Минобороны РФ заявило, что украинские националисты из батальона «Кракен» ослушались приказа Генштаба ВСУ.
Министерство обороны Российской Федерации в официальном пресс-релизе доложило, что украинские боевики из нацбатальона «Кракен» отказались выполнять приказ командования ВСУ.
Причиной данного поступка является нежелание батальона территориальной обороны «Кракен» возвращаться в село Покровское и перейти под командования полка «Соледар» для продолжения наступления на ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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