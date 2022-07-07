Каргинов: увольнение Джонсона стал развалом системы европейских ценностей

Депутат Госдумы Сергей Каргинов назвал отставку Бориса Джонсона с должности британского премьера началом развала системы ценностей европейского региона.

7 июля сотрудник российской Государственной Думы Сергей Каргинов прокомментировал решение Бориса Джонсона уйти в отставку, иронично назвав его "БорисExit", отсылаясь на выход Великобритании из состава Европейского союза.

По мнению Каргинова, ушедший с руководящей должности лидер Великобритании Джонсон положил начало концу системы европейских ценностей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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