Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны считает официальную деятельность Пентагона в Украине ширмой.

Кириллов заявил, что США на территории Украины готовили исследования по диагностики вируса Эбола в Одесском противочумном институте. Кроме того, ВСУ привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке опасных инфекций.

Министерство обороны РФ официально считает, что ученые США вывезли на американскую территорию национальную украинскую коллекцию микроорганизмов. Пентагон проявляет особый интерес к изучению клещевых инфекций в Украине.

Для непрозрачной финансовой деятельности в Украине, американские военные-исследователи используют компанию «Метабиота». Особенно их интересует американская чума свиней.

Игорь Кириллов добавил, что ряд биологических проектов в Украине были реализованы в интересах бундесвера (Германии). Немецкие и американские исследователи нацелились именно на Украину из-за отсутствия системы охраны опасных патогенов.

Военнослужащие ВСУ готовились к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения, а США совместно с корейской компанией планировали применять боеприпасы с возбудителями инфекций растений «для удара по зерновым культурам».