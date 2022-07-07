Панин, пребывающий в Испании, публично оскорбил Дюжева
Скандально известный актёр Алексей Панин продолжает публично оскорблять своих коллег, которые поддерживают спецоперацию России в Украине. На этот раз досталось его партнёру по фильму "Жмурки" Дмитрию Дюжеву, а также певцам Григорию Лепсу и Тимати.
Скандально известный российский актёр Алексей Панин высказался всё, что думает о своем коллеге Дмитрии Дюжеве.
В очередной раз на голову партнера Панина по фильму "Жмурки" посыпались оскорбления.
Панин "вылил" на Дюжева негатив из-за позиции того относительно проводимой спецоперации в Украине. Звезда легендарной "Бригады" поддерживает действия российских властей относительно соседнего государства.
В своём Телеграм-канале Панин, не стесняясь в выражениях, написал:
Одни артисты - проститутки, как Дюжев, Лепс и Тимати, а другие понимают, что происходит в мире.
Ранее сообщалось, что Алексей Панин впервые поробовал свои силы в роли режиссёра. Показ его картины "Я вернулся"(боевик) в Испании назначен на 30 июля.
Главную роль в кинокартине играет наследница Панина Анна, имеющая небольшой опыт в качестве актрисы.
Аня уже подросла и даже обрела опыт участия в нескольких эпизодах. Я объективно оцениваю ее актерские данные, и уверен, что она справится со своей работой. К тому же она с радостью согласилась сыграть со мной в этом фильме.
Этот фильм - адаптация картины Евгения Юликова и Юрия Бердникова "Невинные создания" (2008), снятого по мотивам рассказов Аркадия Аверченко.
Сюжет "Я вернулся" повествует о воре, который украл кошелёк (роль его играет Панин), и случайно знакомится с маленькой девочкой.
В картине снимаются также Стас Костюшкин со своей супругой Юлией и всем известный Никита Джигурда.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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