Глава СВР России Сергей Нарышкин встретился с руководством белорусского КГБ, предупредив силовиков о планах Польши восстановить контроль на территориями западной Украины.

7 июля директор российской Службы внешней разведки встретился с администрация Комитета госбезопасности Беларуси, сообщив о намерениях Министерства обороны Польши произвести насильственный захват западной Украины. По мнению Нарышкина, в Варшаве разрабатывают сразу несколько военизированных стратегий раздела Украины.

Сергей Нарышкин уверен, что в случае попытки Польши занять Запад Украины данная ситуация станет опасной для Европы, где большинство государств молча вынашивают территориальные претензии друг к другу и могут последовать примеру своих польских соседей.