DW: Минобороны Германии не будет обирать свою армию для поставок оружия Киеву
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт утверждает, что Германия не планирует обирать собственные войска с целью интенсификации поставок вооружений на Украину.
Вечером 7 июля глава немецкого Министерства обороны Кристине Ламбрехт публично заявила, что Германия готова продолжать поставки вооружений на Украину, однако не станет делать это в ущерб собственной армии, существенно понижая обороноспособность ФРГ.
Примечательно, что накануне немецкий канцлер Олаф Шольц сделал похожее заявление, прокомментировав претензии журналистов нежелание Берлина поставлять Киеву БМА Marder. По мнению Шольца, Германия оказывает достаточную военную поддержку Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Мария Захарова сравнила Бориса Джонсона с бегущей сттонущего корабля крысой
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер
Захарова назвала отставку Бориса Джонсона бегством с тонущего корабля
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград