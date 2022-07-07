DW: Минобороны Германии не будет обирать свою армию для поставок оружия Киеву

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт утверждает, что Германия не планирует обирать собственные войска с целью интенсификации поставок вооружений на Украину.

Вечером 7 июля глава немецкого Министерства обороны Кристине Ламбрехт публично заявила, что Германия готова продолжать поставки вооружений на Украину, однако не станет делать это в ущерб собственной армии, существенно понижая обороноспособность ФРГ.

Примечательно, что накануне немецкий канцлер Олаф Шольц сделал похожее заявление, прокомментировав претензии журналистов нежелание Берлина поставлять Киеву БМА Marder. По мнению Шольца, Германия оказывает достаточную военную поддержку Украине.