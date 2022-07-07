Семья Шатунова осталась без гроша: счета покойного исполнителя заморожены

У семьи внезапно скончавшегося Юрия Шатунова внушительное наследство, но получить его семья не может.

Семья покойного певца Юрия Шатунова намерена возвести памятник своему знаменитому родственнику из бронзы. На эти нужды объявлен сбор средств.

К сожалению, у родных ушедшей знаменитости возникли финансовые проблемы, так как все счета заморожены. Такой информацией поделился продюсер и концертный директор скончавшегося исполнителя Аркадий Кудряшов.

Известно, что из коллег по сцене финансовую поддержку готов оказать золотой голос России Николай Басков. Кудряшов рассказал об этом:

Спасибо ему. Коля сказал: «У нас в шоу-бизнесе были две знаковые фигуры: это Цой и Шатунов!.

Через год после смерти кумира поколений, его супруга и наследники намерены установить ему памятник в полный рост.

Объявлен конкурс на лучший эскиз монумента. Для этого нужно отправить родственникам сам проект и рассказать о своём опыте скульптора.

Смерть легендарного певца омрачают разбирательства в суде с продюсером музыкального коллектива "Ласковый май" Андреем Разиным, который не намерен уступать права на композиции группы теперь уже родным Шатунова.

Многие уверены, что бесконечные судебные тяжбы с Разиным и подорвали здоровье ныне покойного исполнителя.