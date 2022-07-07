Захарова назвала отставку Бориса Джонсона бегством с тонущего корабля
Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась об отставке Бориса Джонсона.
Мария Захарова заявила, что уход Джонсона с поста премьер-министра Великобритании - это бегство с тонущего корабля.
Также она напомнила о тм, что Борис Джонсон в сложный момент оставил Терезу Мэй. Джонсон, по словам Захаровой, сделал ставку на своей карьере.
"Он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали", - заявила Захарова.
Напомним, что сегодня Борис Джонсон официально объявил о своем уходе с поста главы британского правительства.
Опубликовано: Николай Скира
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