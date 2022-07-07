Мария Захарова сравнила Бориса Джонсона с бегущей сттонущего корабля крысой

Мария Захарова не самым лестным образом высказалась об ушедшем с поста британского премьера Борисе Джонсоне.

Борис Джонсон сегодня у свое резиденции официально объявил о том, что уходит с поста главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

При этом, отметил Джонсон, он продолжит занимать эти должности до выбора новых людей на данные посты.

На уход главы британского правительства отреагировала представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Она заявила, что Джонсон, как крысы, убегает с тонущего корабля. Также она заявила. что он оставляет Британию, как и своего предшественника Терезу Мэй.

"Он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали", - заявил Джонсон.