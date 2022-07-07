Европарламент проголосовал за признание водительских прав беженцев из Украины

Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили признание водительских прав украинских беженцев.

В четверг европарламентарии высказались о необходимости признания водительских прав беженцев из Украины, переехавших в страны Евросоюза. 561 депутат Европарламента проголосовал за признание украинских водительских прав в ЕС, 6 политиков выступили против, а пятеро воздержались от голосования.

Теперь закон о признании водительских прав украинцев в странах ЕС должны одобрить Еврокомиссия и Евросовет, в случае чего законопроект вступит в силу через пять суток.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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