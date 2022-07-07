Глава МИД Японии не пришел на ужин министров G20, чтобы не встречаться с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не явился на ужин глав МИД стран G20 из-за присутствия на мероприятии Сергея Лаврова.

Руководителя японского внешнеполитического ведомства Есимаса Хаяси не было на торжественном ужине стран «большой двадцатки» 7 июля.

В качестве причины отсутствия агентство Киодо называет то, что на ужин мог явиться министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров уже прибыл на Бали, где пройдет саммит G20.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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