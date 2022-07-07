Глава МИД Японии не пришел на ужин министров G20, чтобы не встречаться с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не явился на ужин глав МИД стран G20 из-за присутствия на мероприятии Сергея Лаврова.

Руководителя японского внешнеполитического ведомства Есимаса Хаяси не было на торжественном ужине стран «большой двадцатки» 7 июля.

В качестве причины отсутствия агентство Киодо называет то, что на ужин мог явиться министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров уже прибыл на Бали, где пройдет саммит G20.