Зеленский заявил, что политика Британии по Украине не изменится

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании Лондон не перестанет поддерживать Киев.

Украинский лидер Владимир Зеленский 7 июля высказался по поводу отставки главы правительства Британии Бориса Джонсона.

Зеленский назвал Бориса Джонсона верным другом Украины и добавил, что политика Лондона по российско-украинскому конфликту не изменится после ухода нынешнего премьера.

Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что покидает свой пост и перестает быть главой Консервативной партии Великобритании.

Однако он будет руководить правительством, пока не будет назначен новый глава партии консерваторов.