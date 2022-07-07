Зеленский заявил, что политика Британии по Украине не изменится
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании Лондон не перестанет поддерживать Киев.
Украинский лидер Владимир Зеленский 7 июля высказался по поводу отставки главы правительства Британии Бориса Джонсона.
Зеленский назвал Бориса Джонсона верным другом Украины и добавил, что политика Лондона по российско-украинскому конфликту не изменится после ухода нынешнего премьера.
Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что покидает свой пост и перестает быть главой Консервативной партии Великобритании.
Однако он будет руководить правительством, пока не будет назначен новый глава партии консерваторов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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