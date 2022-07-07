Зеленский заявил, что политика Британии по Украине не изменится

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании Лондон не перестанет поддерживать Киев.

Украинский лидер Владимир Зеленский 7 июля высказался по поводу отставки главы правительства Британии Бориса Джонсона.

Зеленский назвал Бориса Джонсона верным другом Украины и добавил, что политика Лондона по российско-украинскому конфликту не изменится после ухода нынешнего премьера.

Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что покидает свой пост и перестает быть главой Консервативной партии Великобритании.

Однако он будет руководить правительством, пока не будет назначен новый глава партии консерваторов.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 