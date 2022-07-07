Лепс мечтает спеть дуэтом с Пугачёвой

Российский певец Григорий Лепс рассказал, что давно мечтает записать композицию, спев дуэтом со своей коллегой по сцене Аллой Пугачевой.

Известный в России исполнитель Григорий Лепс рассказал, о чём давно мечтает. Оказывается, артист хотел бы записать дуэт со своей коллегой, самой известной в России певицей Аллой Пугачевой.

Лепс добавил, что разговаривал по поводу с Аллой Борисовной уже не один раз. Положительного ответа на запись совместной композиции Лепс так и не получил. Об этом певец рассказал в одном из последних своих интервью.

Если Примадонна даст согласие, то давняя мечта исполнителя наконец-то сбудется.

Есть песня, на мой взгляд, очень хорошая. Я говорил с Аллой Борисовной на эту тему. Ждем результата.

Лепс поведал, что Пугачева не единственная исполнительница, с кем он хотел бы спеть дуэтом. Также музыканту хотелось бы записать совместную композицию с Ириной Аллегровой.

Ранее известный певец рассказал о том, кто виновник его расставания с Анной Шаплыковой. Исполнитель поведал, что сильно теперь уже бывшую возлюбленную.

Сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила.

Лепс рад тому, что они с бывшей женой смогли сохранить тёплые отношения ради своих детей - дочерей Евы, Николь и сына Ивана.